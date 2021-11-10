ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار لتسجل 189 مليون

المستقلة/-ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي، اليوم الاربعاء، من مبيعات الدولار الامريكي لتسجل اكثر من 189 مليون دولار.

أن البنك المركزي شهد، اليوم، خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، ارتفاعاً في مبيعاته بنسبة 4.42 % لتصل إلى 189 مليوناً، و 25 الف و990 دولاراً أمريكياً غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الثلاثاء، التي بلغت المبيعات فيه 181 مليوناً و 912 الفاً و19 دولار أمريكي.

أن المشتريات البالغة 126 مليوناً و475 الفاً و990 دولاراً ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 62 مليوناً و 550 ألف دولار بشكل نقدي.

أن 23 مصرفاً قاموا بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و18 مصرفاً لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى و 275 شركة توسط.

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