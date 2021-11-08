ارتفاع عملة البتكوين الى اعلى مستوياتها لتتجاوز حاجز 65 الف دولار

المستقلة/- ارتفعت “بتكوين”، اليوم، إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين ونصف الأسبوع، وصعدت “إيثر” إلى مستوى قياسي جديد، إذ تحقق العملات المشفرة مكاسب بدعم من الزخم والتدفقات والأنباء الإيجابية.

وارتفعت “بتكوين” بنحو 3% في أحدث تعاملات إلى 65121 دولارا، وسجلت “إيثر”، المرتبطة بشبكة إيثيريوم، مستوى غير مسبوق عند 4711 دولارا.

ومنذ بداية أكتوبر الماضي، ربحت “إيثر” 57% وتقدمت “بتكوين” بحوالي 50% مع تفاؤل المستثمرين بإطلاق صندوق أمريكي لبتكوين قائم على العقود الآجلة الشهر الماضي، ويقبلون على هذه الفئة من الأصول التي تعتبر في بعض الأحيان تحوطا ضد التضخم.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

الوسط الفني يفجع بوفاة فنان مصري معروف

اخر الاخبار

لطفي لبيب يعلن اعتزاله الفن لسبب صادم

اخبار العراق

مستشار الكاظمي : ما تبقى من تعويضات الكويت هو 600 مليون دولار

اخبار العراق

رابطة تركية : العراق ثاني اكبر مستورد للزيتون بقيمة تتجاوز 25 مليون $

اخر الاخبار

اخصائي.. نقص اللحوم لدى الرجال يؤثر سلبا على قدرتهم الجنسية

اخر الاخبار

ارتفاع عملة البتكوين الى اعلى مستوياتها لتتجاوز حاجز 65 الف دولار

اخبار العراق

طقس العراق : انخفاض تدريجي في درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع

اخبار العراق

طقس العراق : انخفاض تدريجي في درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع

اخبار السعودية

ارتفاع اسعار النفط بسبب زيادة الطلب وقلة الامدادات عالميا

اخر الاخبار

الإمارات تصدر قانونا هو الأول من نوعه في العالم كله

اخبار العراق

بعد التشكيك بعملها.. مفوضية الانتخابات تؤكد انها ملتزمة بالقوانين

اخر الاخبار

ترحيل اللبنانيين من الخليج خلال أيام؟

اخبار العراق

وزارة النفط تؤكد امتلاكها خزينا كبيرا من المشتقات النفطية

اخر الاخبار

لأول مرة.. تسجيل صوتي للقذافي قبل مقتله بلحظات وما قاله كان مفاجئا

اخبار العراق

خبير قانوني يطالب بالغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية والوزراء

اخبار العراق

بدعم من الصحة العالمية.. العراق يطلق حملة موسعة للتلقيح ضد كورونا

اخبار العراق

مختصون يحذرون من حجم الفساد في الاعفاءات الجمركية للمواد الاستثمارية