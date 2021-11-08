ارتفاع عملة البتكوين الى اعلى مستوياتها لتتجاوز حاجز 65 الف دولار

المستقلة/- ارتفعت “بتكوين”، اليوم، إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين ونصف الأسبوع، وصعدت “إيثر” إلى مستوى قياسي جديد، إذ تحقق العملات المشفرة مكاسب بدعم من الزخم والتدفقات والأنباء الإيجابية.

وارتفعت “بتكوين” بنحو 3% في أحدث تعاملات إلى 65121 دولارا، وسجلت “إيثر”، المرتبطة بشبكة إيثيريوم، مستوى غير مسبوق عند 4711 دولارا.

ومنذ بداية أكتوبر الماضي، ربحت “إيثر” 57% وتقدمت “بتكوين” بحوالي 50% مع تفاؤل المستثمرين بإطلاق صندوق أمريكي لبتكوين قائم على العقود الآجلة الشهر الماضي، ويقبلون على هذه الفئة من الأصول التي تعتبر في بعض الأحيان تحوطا ضد التضخم.