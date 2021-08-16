ارتفاع عدد شهداء جنين الى 4 والاحتلال يحتجز شهيدين

المستقلة /- اعلن جيش الاحتلال احتجاز جثماني شهيدين ارتقيا في مخيم جنين ليرتفع عدد شهداء منذ ساعات الفجر إلى أربعة شهداء.

وفي وقت سابق اعلن عن استشهاد شابين وأصيب ثالث فجر اليوم الاثنين، خلال اشتباكات مسلحة مع جنود الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين بشمال الضفة الغربية .

وقالت مصادر أمنية أن الشهيدين هما رائد زياد ابو سيف 21 عاما وصالح محمد عمار 20 عام فيما اصيب الشاب قسام محمد طه 24 عاما برصاصة باليد أدت إلى بتر يده حيث تم نقل الشهداء إلى المستشفى الحكومة بمدينه جنين، بحسب وكالة معا ، فيما لم يعرف هوية الشهيدين اللذان تم احتجاز جثمانيهما.

واضافت المصادر الأمنية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت شابين آخرين خلال المواجهات يعتقد بأن أحدهما مصاب بجروح خطيرة ولكن حتى اللحظه لايعرف مصيره .

وقالت مصادر محلية لمعا أن قوات خاصة إسرائيلية نصبت كمينا في المخيم فجر اليوم الاثنين وعند اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمخيم فتحت القوات الخاصة النار بصورة مباشرة على عدد من الشبان .

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد حضر قبل ساعات من عمليات اقتحام واسعة لمدينة جنين بسبب تواصل الاشتباكات المسلحة وتصدي المواطنين بالأسلحة لجيش الاحتلال الإسرائيلي .

 

 

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