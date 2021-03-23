ارتفاع طفيف في سوق العملة من مبيعات البنك المركزي العراقي

المستقلة /… سجلت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة ارتفاعا طفيفا بنسبة بلغت 1 بالمئة.

وذكر  مصدر مطلع للـ(المستقلة) اليوم الثلاثاء ان البنك المركزي العراقي شهد خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية اليوم ارتفاعا طفيفا في مبيعاته بنسبة 1.93 بالمئة لتصل الى 96 مليوناً و626 الف دولار، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاثنين حيث بلغت المبيعات فيها 94 مليوناً و 794 ألف دولاراً.

وذهبت المشتريات البالغة 96 مليوناً و 626 الف دولاراً، لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما لم تقم المصارف بشراء الدولار بشكل نقدي. (النهاية)

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

الملكة رانيا تلفت الأنظار بصور قديمة لها مع أولادها وهم صغار

اخر الاخبار

الاردن تكشف حقيقة فرض الحظر الشامل

اخبار العراق

الإعلام الأمني : مصرع شخص وإصابة آخر نتيجة انفجار بغداد

اخبار العراق

ارتفاع طفيف في سوق العملة من مبيعات البنك المركزي العراقي

اخر الاخبار

الجامعة العربية تعلن استعدادها للتدخل لمساعدة لبنان لتجاوز الأزمة الراهنة

ثقافة وفنون

إصابة ابن احمد السقا بفيروس كورونا

اخر الاخبار

توقيع اتفاقية بين كوريا الجنوبية والإمارات في مجال الطاقة النووية

اخر الاخبار

توقيع اتفاقية بين كوريا الجنوبية والإمارات في مجال الطاقة النووية

اخر الاخبار

دراسة تؤكد تناول الطعام في هذا اللون من الاطباق يساعد على إنقاص الوزن

اخر الاخبار

مستشار السيسي يهاجم برنامج رامز جلال: عمل غير أخلاقي!

اخبار العراق

نائب : صفقة لتمرير موازنة 2021 مقابل التصويت على التشكيلة الحكومية المقبلة

اخر الاخبار

عمليات البصرة تعلن إجراءاتها لتأمين الامتحانات المدرسية

اخبار العراق

بعد زيارته لمصرف الرافدين.. علاوي يوجه بتطبيق الاتمتة على العمل المصرفي

اخر الاخبار

بعد التجربة ..هيئة امريكية تشكك بالبيانات التي قدمتها شركة استرازينيكا

اخر الاخبار

تعرف على اهم ما تناولته الصحف الرياضية العالمية اليوم الثلاثاء

اخر الاخبار

بسبب تفشي النسخ المتحورة.. ميركل تؤكد ان المانيا دخلت في جائحة جديدة

اخر الاخبار

تعرف على اهم الأمور التي تؤثر على صحة العين والبصر عند الأطفال