ارتفاع طفيف في أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي .. اليوم الاحد

ارتفاع طفيف في أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي .. اليوم الاحد

المستقلة /- شهدت أسعار صرف الدولار، ارتفاعاً طفيفاً في البورصة العراقية.

وسجَّلت أسعار بيع الدولار اليوم الأحد، 148150 ديناراً لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 148050 ديناراً لكل 100 دولار.

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حُدِّد بـ(1460) ديناراً لكلّ دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ (1470) ديناراً لكلّ دولار.