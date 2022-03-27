ارتفاع طفيف بسعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد و اربيل ..اليوم الاحد

ارتفاع طفيف بسعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد و اربيل ..اليوم الاحد

المستقلة/- ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف، يوم الأحد، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد وفي اقليم كوردستان.

إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلت صباح اليوم 147250 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت أسعار صرف الدولار ليوم أمس السبت 147200 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 146750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا طيفا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 147400 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 147200 دينار لكل 100 دولار امريكي.