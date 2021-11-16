ارتفاع طفيف باسعار النفط بسبب شح المخزونات

المستقلة/- انتعش النفط من بداية ضعيفة يوم الثلاثاء، حيث عززت المخاوف بشأن شح المخزونات الأسعار، على الرغم من أن التفاؤل كان محدودًا بسبب مخاوف بشأن الطلب بعد انتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا في أوروبا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتًا، أو 0.74٪، إلى 82.66 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 04:21 بتوقيت جرينتش، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54 سنتًا، أو 0.67٪، إلى 81.42 دولارًا للبرميل.

وأصبحت أوروبا مرة أخرى بؤرة انتشار جائحة COVID-19، مما دفع بعض الحكومات إلى التفكير في إعادة فرض عمليات الإغلاق ، بينما تكافح الصين انتشار أكبر انتشار بسبب متغير دلتا.

وخفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الأسبوع الماضي توقعاتها للطلب العالمي على النفط للربع الرابع بمقدار 330 ألف برميل يوميًا عن توقعات الشهر الماضي، حيث أعاق ارتفاع أسعار الطاقة التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد -19.

وتأتي المخاوف من تراجع الطلب مع توقع ارتفاع الإمدادات.

في الأسبوع الماضي، أضافت شركات الطاقة الأمريكية منصات النفط والغاز الطبيعي للأسبوع الثالث على التوالي ، بتشجيع من زيادة بنسبة 65٪ في أسعار الخام الأمريكية هذا العام حتى الآن.

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