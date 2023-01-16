ارتفاع صادرات العراق النفطية الى الصين لـ 7.748 مليون برميل شهريا

المستقلة/- اعلنت ادارة الجمارك الصينية، يوم الاثنين، عن ارتفاع الصادرات النفطية العراقية الى المصافي الصينية المستقلة البالغة 32 مصفاة الى نحو النصف خلال عام 2022.

وأظهرت الادارة في إحصائية لها و تابعته المستقلة، ان “الصادرات العراق النفطية الى المصافي الصينية المستقلة ارتفعت الى 12.738 مليون طن متري او ما يعادل ( 92.987 مليون برميل) وبما يعادل ( 7.748 مليون برميل شهريا)، مرتفعا بنسبة 45.3% عن عام 2021 الذي بلغت الصادرات فيهما 8.767 مليون طن متري أو ما يعادل (63.999 مليون برميل) او ما يعادل (5.333 مليون برميل شهريا)”.

واضافت ان “العراق جاء بالمرتبة الخامسة في صادرات النفط للمصافي الصينية المستقلة خلال عام 2022، حيث جاءت ماليزيا اولا بصادرات بلغت 46.466 مليون طن متري تليها روسيا بصادرات بلغت 30.682 مليون طن متري تليها ثالثا السعودية بصادرات بلغت 21.831 مليون طن متري تليها الإمارات خامسا بصادرات بلغت 21.378 مليون طن متري”، مبينة ان “عمان جاءت بالمرتبة السادسة بصادرات بلغت 1.790 مليون طن متري”.

واشارت الى ان “المصافي الصينية المستقلة انخفض استيرادها من النفط الخام خلال عام 2022 ليبلغ 173.225 مليون طن متري منخفضا بنسبة 2.3% عن عام 2021 الذي بلغ استيرادها من النفط الخام 177.244 مليون طن متري”.