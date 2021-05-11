ارتفاع شهداء غزة وإصابات خطرة جدًا بعد العدوان الإسرائيلي

المستقلة /- استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، برج الجوهرة وسط مدينة غزة بصاروخي استطلاع.

ويعتبر هذا البرج هو الثاني، الذي تستهدفه طائرات الاحتلال الاسرائيلي، بعد تدمير برج هنادي غرب مدينة غزة، وسوته بالأرض، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

ووصل عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الاثنين، إلى 30 شهيدا، بينهم 10 أطفال.

واستشهد، مساء الثلاثاء، فلسطيني من حي الشجاعية شرق مدينة غزة، متأثرا بجروح أصيب بها جراء غارة إسرائيلية على الحي، في وقت سابق من مساء اليوم ذاته، وكذلك استشهد فلسطينيان اثنان في تجدد قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي عصر الثلاثاء على قطاع غزة، وفق وزارة الصحة في القطاع.

وارتفع عدد شهداء الثلاثاء في القطاع إلى خمسة، وإجمالي شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ الاثنين إلى 30 شهيدا، بينهم 10 أطفال وسيدة، إضافة إلى 203 إصابات وفق وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع المحاصر.

وتحدث مدير مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، محمد أبو سليمة، الثلاثاء، عن استقبال أكثر من 90 إصابة بعد قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مواقع مختلفة من القطاع.

وقال أبو سليمة: “استقبلنا حتى الآن في مجمع الشفاء الطبي أكثر من 90 إصابة وهناك شهداء بين هذه الإصابات هم أطفال لا تتجاوز أعمارهم السنتين”.

“جميع الإصابات عبارة عن إصابات حرجة جدا وخطيرة جدا. إصابات في جميع أنحاء الجسم لا يكاد مصاب يخلو من الإصابة في البطن والرأس والأقدام والأطراف”، وفق أبو سليمة.

ووصف الوضع في المستشفيات بـ “الخطير جدا”، مشيرا إلى أن “الطواقم الطبية تعمل في الميدان، وجميع غرف العمليات تقريبا مشغولة الآن وتقوم بعمليات للمصابين، وفتحنا أقسام أخرى للعناية المركزة استعدادا لهذا العدوان الخطير”.

وقال إن القطاع الصحي في غزة منهك بالأصل من الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من عقد، فاقم ذلك أزمة جائحة كورونا.