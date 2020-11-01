ارتفاع سعر صرف الريال الايراني مقابل الدولار الامريكي على امل فوز بايدن

ارتفع الريال الإيراني إلى أعلى مستوى له منذ 6 أسابيع مقابل الدولار الأمريكي يوم السبت بدعم من ضخ البنك المركزي أموالا، وآمال تخفيف العقوبات الأمريكية بعد فوز محتمل لجو بايدن.

وذكر موقع “بونباست دوت كوم” للصرف الأجنبي أن الدولار يباع بنحو 268 ألف ريال في السوق غير الرسمية انخفاضا من 281 ألف ريال يوم الجمعة.

وأشار موقع صحيفة “دنيا الاقتصاد” الإلكتروني أيضا إلى أن سعر الدولار بلغ 268 ألف ريال بانخفاض 12 ألف ريال عن يوم الجمعة.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن محللين قولهم إن الريال ارتفع جزئيا على أمل فوز المرشح الديمقراطي بايدن الذي قد يحد من العقوبات التي أصابت الاقتصاد الإيراني بالشلل.

ومع ذلك فقد الريال الإيراني نحو 50 في المئة من قيمته في 2020 بسبب التأثير الاقتصادي للعقوبات الأمريكية وجائحة فيروس كورونا في إيران التي سجلت أعلى عدد من الوفيات جراء “كوفيد-19” في الشرق الأوسط.

وقال المحلل سهراب أشرفي للموقع الإلكتروني: “إذا تم انتخاب بايدن فقد يخلق هذا جوا نفسيا قد يؤدي إلى تراجع سعر الدولار بسرعة، لكني أعتقد أن هذا التراجع سيكون مؤقتا”.

وقال البنك المركزي الإيراني عبر موقعه على الإنترنت يوم الخميس إنه ضخ 70 مليون دولار في المتوسط يوميا في سوق العملات في الأيام السبعة السابقة.