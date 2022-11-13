ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد و اربيل .. اليوم الاحد

المستقلة /- ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الأحد، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا صباح اليوم 147750 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الأسعار ليوم امس السبت 147500 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان اسعار الدولار في البورصة ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 147850 دينارا لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 147750 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

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