ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد و اربيل .. اليوم الثلاثاء

المستقلة /- ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الثلاثاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلت صباح اليوم 147400 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت الأسعار صباح أمس الاثنين 147200 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 147600 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 147200 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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