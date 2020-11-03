ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي اليوم الثلاثاء

ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي اليوم الثلاثاء

زادت أسعار صرف معظم العملات الأجنبية والعربية، مقابل الدينار الليبي، خلال تعاملات السوق الموازية الليبية اليوم الثلاثاء.

وفي البنوك، ارتفع سعر الدولار أيضا مقابل الدينار فيما تراجع طفيفا سعر اليورو.

ووفق وسائل إعلام محلية، بلغ سعر الدولار في السوق الموزاية 6.30 دينار ،وسجل سعر اليورو 7.26 ينار ،أما سعر الجنيه الإسترليني فبلغ 8 دنانير.

وفي البنوك ،سجل سعر صرف الدولار 1.37 للبيع و 1.36 للشراء، فيما سجل سعر اليورو نحو 1.59 دينار .

وبالنسبة للعملات العربية، سجل الدينار التونسي 2.26 دينار ،و الجنيه المصري بلغ 0.40 ،أما سعر الدينار الأردني فسجل نحو 8.75.

وشكل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في مدينة بنغازي، الأحد، لجنة لدراسة تعديل سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية.

وقال المركزي، في بيان تلقت “العين الإخبارية” نسخة منه، إن اللجنة تم تشكيلها من المختصين لغرض دراسة تعديل سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الخارجية على أن تقدم تقريرها للمجلس خلال شهر.

وباع المصرف المركزي الليبي 11 مليار دولار من العملة الصعبة في عام 2012 للسيطرة على العملة المتداولة في السوق المحلية، نتيجة سحب المواطنين ودائعهم عام 2011.