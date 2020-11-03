ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي .. اليوم الثلاثاء
المستقلة / -تنشر وكالة الصحافة المستقلة قائمة بأسعار صرف الدولار والمعادن النفيسة في الأسواق المحلية العراقية ليوم الثلاثاء 3 تشرين الثاني 2020 بحسب رصد مختصين.
أسعار مكاتب الصيرفة :
سعر بيع الدولار 125,500
سعر شراء الدولار 124,500
تقريبي
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العملات العالمية الأجنبية
اليورو : 100 يورو 116,55 دولار
الأسترليني : 100 باوند 129,25 دولار
الليرة التركية : 100 دولار 844,10 ليرة تركية
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المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1891,80$
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النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت 39,06 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي 36,94 دولار
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