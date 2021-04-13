ارتفاع سعر البتكوين الى 62 الف دولار

المستقلة /- بلغت البتكوين قمة غير مسبوقة عند 62 ألفا و575 دولارا اليوم الثلاثاء، لتواصل سلسلة مكاسبها في 2021 وتبلغ ذروة جديدة.

زاد سعر أكبر العملات المشفرة في العالم لأكثر من مِثليه هذا العام، وسط تنامي قبولها لدى القطاع المالي التقليدي باعتبارها أداة للاستثمار ووسيلة للدفع، ومع بحث المستثمرين عن أصول مرتفعة العائد في ظل تدني أسعار الفائدة.

وكانت شركات كبرى، أبدت قبولها للعملات المشفرة أو استثمرت فيها، منها: بي.إن.واي ميلون، وماستركارد وتسلا.

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