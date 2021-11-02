ارتفاع خطير بحالات التسمم في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..افاد مصدر طبي مطلع بارتفاع حالات التسمم في ميسان بشكل خطير، مؤكدا الى ان الحالات وصلت الان 390 حالة .

المصدر الذي رفض كشف هويته اوضح ان السبب الرئيسي مازال مجهولا بانتظار ظهور النتائج من المختبر المركزي في بغداد .

وكان يوم امس الأول قد شهد دخول العديد من حالات التسمم الى المستشفى لترتفع تدريجيا، في الوقت الذي اتخذت دائرة صحة ميسان إجراءات عاجلة بغلق عدد من المطاعم واخذ عينات من الطعام ومواد أخرى وارسالها الى المختبر المركزي لتحري الأسباب وراء ذلك.

وفي الوقت الذي اعلن عن مغادرة اغلب الحالات المستشفى بعد اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة، كشف عن وفاة احد الشباب المصابين .

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