ارتفاع حصيلة هجوم داعش على نقاط للجيش العراقي

المستقلة /- أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى يوم السبت بان حصيلة الهجوم على نقاط للجيش العراقي في اطراف خانقين انتهت عند ضحية واثنين من المصابين وحرق عجلة نوع همر.

الحصيلة الهجوم الارهابي على نقاط مرابطة للجيش تابعة للواء الاول من الفرقة الاولى في سيطرة حلوان بين اطراف ناحية جلولاء وقضاء خانقين هي ضحية وجريحان وحرق عجلة عسكرية همر.

واضاف المصدر أن قوات الجيش تواصل تمشيط ومعالجة محيط الحادث فيما فر المهاجمون إلى مناطق بعيدة شمالي جلولاء.

وتتعرض مناطق اطراف جلولاء وخانفين منذ عام 2017 لهجمات وتعرضات مستمرة بسبب الفراغات التي خلفها انسحاب قوات البيشمركة والتي تحولت الى ملاذات ومنطلقات لتنظيم داعش لاستهداف المدنيين والقطعات الأمنية.