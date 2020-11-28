ارتفاع حصيلة مواجهات الناصرية الى سبعة قتلى

المستقلة /حيدر حسين المشرف/..كشف مصدر مطلع ، اليوم السبت ، عن ارتفاع حصيلة مواجهات الناصرية،التي جرت امس الجمعة، الى سبعة قتلى .

وقال المصدر ان ” الحصيلة ارتفعت نتيجة الحالات الحرجة من المصابين “.

واشار الى ان ” اعداد الجرحى بلغ 90 جريحا من ضمنهم عدد من افراد الاجهزة الامنية “.

وشهدت مدينة الناصرية يوم امس الجمعة اشتباكات بين انصار التيار الصدري، والمعتصمين في ساحة الحبوبي وسط الناصرية، قامت على اثرها مجاميع من انصار التيار بحرق خيم المعتصمين.