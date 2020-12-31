ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم مطار عدن إلى 130 بين قتيل وجريح

المستقلة /-أكدت وزارة الصحة اليمنية ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الذي استهدف مطار عدن، والذي اتهمت الحكومة جماعة “أنصار الله” بشنه، إلى ما يزيد على 130 بين قتيل وجريح، في حصيلة مرشحة للزيادة.

وكتب وزير الصحة ، قاسم بحيبح، عبر “تويتر” أن “25 شهيدا و110 جرحى، ضحايا جريمة الإرهاب التي استهدفت المطار”، مضيفا ان “العدد مرشح للتصاعد لخطورة بعض الحالات”.

وقام رئيس الوزراء معين عبد الملك بزيارة جرحى تفجيرات مطار عدن في المستشفى للاطمئنان على صحتهم، في ما قال الإعلام المحلي إنه أول تحرك لرئيس الحكومة الجديدة عقب وصوله إلى عدن ظهر الأربعاء

واتهمت وزارة الخارجية اليمنية، الأربعاء الحوثيين باستهداف مطار عدن بأربعة صواريخ باليستية، فيما نفت الجماعة وقوفها وراء الاعتداء.