ارتفاع حصيلة انفجار مدينة الصدر إلى 35 قتيلاً و57 جريحاً

المستقلة /- أفاد مصدر أمني بارتفاع حصيلة ضحايا التفجير الذي وقع، داخل سوق بمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر، إن حصيلة التفجير في سوق الوحيلات بمدينة الصدر ارتفع إلى 35 قتيلاً إضافة إلى إصابة 57 آخرين بجروح على الأقل.

وأشار المصدر إلى أن ارتفاع عدد القتلى يعود إلى أن بعض الجرحى توفوا في المستشفيات نتيجة إصاباتهم الخطرة.

وتقول مصادر أمنية إن التفجير كان بواسطة انتحاري أثناء اكتظاظ السوق بالمتبضعين لشراء حاجيات عيد الأضحى، وكان معظمهم نساء وأطفال.

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