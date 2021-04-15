ارتفاع حصيلة انفجار المفخخة بمدينة الصدر في بغداد

المستقلة/… أفاد مصدر أمني بارتفاع حصيلة التفجير الذي استهدف سوق شعبية في مدينة الصدر في شرق العاصمة بغداد .

وأضاف المصدر للـ(المستقلة) اليوم الخميس فإن الحصيلة ارتفعت إلى ثلاث ضحايا و15 مصابا، مشيرا إلى أن العدد قابل للزيادة لكثرة الجرحى الراقدين بالمستشفيات من جراء الحادث.

وأفاد مصدر أمني في وقت سابق بأن الإنفجار الذي وقع في منطقة الحبيبية التابع لمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد ناجم عن عجلة مفخخة مركونة قرب مكب للنفايات في سوق شعبية.

وكانت خلية الاعلام الأمني قالت في بيان لها اليوم الخميس إن انفجارا وقع في أحدى الأسواق بمنطقة الحبييبة شرقي العاصمة بغداد، مما ادى الى سقوط مدني ضحية وإصابة 12 آخرين وحرق 5 عجلات، كمعلومات أولية للحادث. (النهاية)