ارتفاع حصيلة انفجار المفخخة بمدينة الصدر في بغداد

إنفجار سيارة مفخخة

المستقلة/… أفاد مصدر أمني  بارتفاع حصيلة التفجير الذي استهدف سوق شعبية في مدينة الصدر في شرق العاصمة بغداد .

وأضاف المصدر للـ(المستقلة) اليوم الخميس فإن الحصيلة ارتفعت إلى ثلاث ضحايا و15 مصابا، مشيرا إلى أن العدد قابل للزيادة لكثرة الجرحى الراقدين بالمستشفيات من جراء الحادث.

وأفاد مصدر أمني في وقت سابق بأن الإنفجار الذي وقع في منطقة الحبيبية التابع لمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد ناجم عن عجلة مفخخة مركونة قرب مكب للنفايات في سوق شعبية.

وكانت خلية الاعلام الأمني قالت في بيان لها اليوم الخميس إن انفجارا وقع في أحدى الأسواق بمنطقة الحبييبة شرقي العاصمة بغداد، مما ادى الى سقوط مدني ضحية وإصابة 12 آخرين وحرق 5 عجلات، كمعلومات أولية للحادث. (النهاية)

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

تركيا تتوعد بـ”الرد بالمثل” على هجوم بعشيقة في العراق

اخبار مصر

مصر.. الحكم بالسجن عاما واحدا للمتستر على “المتحرش بطفلة المعادي”

اخبار العراق

استقدام محافظ كركوك ومسؤولين بتهمة الإضرار بالمال العام

اخر الاخبار

هجوم “شرس” على إيفانكا ترامب بسبب صورة

اخبار العراق

ارتفاع حصيلة انفجار المفخخة بمدينة الصدر في بغداد

اخبار العراق

العراق يسجل 7810 إصابات جديدة بكورونا و49 حالة وفاة خلال يوم واحد

اخر الاخبار

 حكم جديد من القضاء الأردنى بحق صاحبة عبارة “أبوي أحسن من الملك”

اخر الاخبار

 حكم جديد من القضاء الأردنى بحق صاحبة عبارة “أبوي أحسن من الملك”

اخر الاخبار

الصحة السعودية تعلن تسجيل 985 إصابة جديدة و10 وفيات بكورونا  

اخر الاخبار

كويتي يهدد ضابط بالساطور.. “امش لا أطيرك أنت ونجومك”..

اخبار مصر

وزير الخارجية المصرى : إثيوبيا تفكر في إنشاء سدود أخرى على النيل الأزرق

اخر الاخبار

مصر تسمح لاثنين من طاقم “إيفرجيفن” بالمغادرة

اخبار مصر

مصر.. وفاة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد عن عمر يناهز 86

رياضية

القوة الجوية يكشف طبيعة إصابة أيمن حسين

اخبار العراق

مستشار الكاظمي : ديون العراق الداخلية والخارجية بلغت 73 مليار دولار

اخبار العراق

الخارجية الامريكية غاضبة بعد تعرض مطار اربيل للقصف الصاروخي

اخبار العراق

هيئة اسثمار ذي قار تمنح 83 فرصة استثمارية في مختلف القطاعات