 ارتفاع حالات التسمم في ميسان الى 124 والصحة ترسل عينات للمختبر المركزي

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. أعلنت دائرة صحة ميسان، الاثنين،عن إرسالها العينات الخاصة بالمصابين بالتسممم الغذائي إلى مختبر الصحة المركزي، مبينه ان نتائج الاولية لبعض المود الغذائية ستظهر بعد ساعات واخرى بعد أيام.

واكدت الدائرة أنها وبمساعدة الامن الوطني ومكافحة الجريمة الاقتصادية شكلت فريق عمل للبحث والتحري والاستماع من المرضى عن أسباب التسمم وهل كانوا يتناولون من مطعم معين .

وكانت صحة ميسان قد اعلنت في وقت متأخر من مساء الأحد بان حالات التسمم قد ارتفعت كثيرا  في المحافظة

وقالت المديرية في بيان تم استلام نداء من طوارئ مستشفى الشهيدالصدر التعليمي في العمارة بوجود حالات تسمم غذائي باعراض التقيؤ والاسهال وارتفاع درجات الحرارة ومغص معوي وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل لمواجهة هذا الخطر. وأشار البيان إلى  ان الدائرة  استتفرت كل كوادرها الصحية في المستشفيات وقامت بتوفير الأجهزة المختبرية بعد تزايد حالات التسمم في المحافظة

وأوضح انه تم استقبال 124 حالة اسمم غذائي ، مبينا بانة تم أخذ عينات من المصابين وتبين بان التسمم كان نتيجة تناول الاطعمة من مطاعم تم تحديدها واغلاقها بعد أخذ عينات منها.

وذكر أن أكثر  المصابين تلقوا العلاج وغادروا المستشفى ولم تبق سواء 8 حالات تخضع للعلاج وهي في حالة تحسن،  لافتا   بان المديرية قامت  بإجراء   فحوصات بايولوجية وكيمياوية وجرثومية على تلك النماذج ومن المؤمل ظهور النتائج خلال الساعات المقبلة

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