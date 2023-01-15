ارتفاع جديد في سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي .. اليوم الاحد

ارتفاع جديد في سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي .. اليوم الاحد

المستقلة/- شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الأحد، ارتفاعاً طفيفاً في الأسواق المحلية.

وسجَّلت أسعار بيع الدولار 158000 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 157700 دينار لكل 100 دولار.

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حُدِّد بـ(1460) ديناراً لكلّ دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ(1470) ديناراً لكلّ دولار.