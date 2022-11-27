ارتفاع جديد في أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي .. اليوم الاحد

ارتفاع جديد في أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي .. اليوم الاحد

المستقلة /- ارتفعت أسعار صرف الدولار، اليوم الأحد، في البورصة المحلية.

وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 148.950 ديناراً لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 148.850 ديناراً لكل 100 دولار.

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حُدِّد بـ(1460) ديناراً لكلّ دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ(1470) ديناراً لكلّ دولار.