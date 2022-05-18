ارتفاع جديد بأسعار النفط على أمل انتعاش الطلب في الصين

المستقلة/- ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الأربعاء، بفعل آمال بانتعاش الطلب في الصين حيث تخفف البلاد تدريجيًا بعض إجراءاتها الصارمة لاحتواء فيروس كورونا.

 

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.43 سنتاً، أو 0.38٪، عند 112.36 دولارًا للبرميل في الساعة 04.20 بتوقيت غرينتش ، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.92 سنتاً، أو 0.82٪ ، إلى 113.13 دولارًا للبرميل، لتقليص بعض الخسائر بعد انخفاض أسعار النفط بحوالي. 2٪ في الجلسة السابقة.

 

وحققت شنغهاي هدفها الذي طال انتظاره المتمثل في ثلاثة أيام متتالية مع عدم وجود حالات COVID-19 جديدة خارج مناطق الحجر الصحي يوم الثلاثاء ووضعت خططًا لإنهاء الإغلاق الذي استمر أكثر من ستة أسابيع.

 

وقالت مصادر في السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم أمس الثلاثاء إن مخزونات الخام والبنزين الأمريكية تراجعت الأسبوع الماضي.

 

وانخفض إنتاج روسيا بنحو 9٪ في أبريل/ نيسان، وأنتجت البلاد، وهي جزء من مجموعة أوبك+ للدول المنتجة للنفط، النفط أقل بكثير من المستويات المطلوبة بموجب اتفاق لتخفيف تخفيضات الإنتاج القياسية التي تم إجراؤها خلال أسوأ جائحة فيروس كورونا في عام 2020.

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