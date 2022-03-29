ارتفاع بسعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد و اربيل .. اليوم الثلاثاء

المستقلة /- ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الثلاثاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما انخفضت في اقليم كوردستان.

إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا، صباح اليوم، 147200 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت اسعار صرف الدولار ليوم امس الاثنين 147100 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147750 ديناراً عراقياً لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 146750 ديناراً عراقياً لكل 100 دولار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضاً، حيث بلغ سعر البيع 147200 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 147000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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