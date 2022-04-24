ارتفاع بسعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد و اربيل .. اليوم الاحد

المستقلة /- ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف، يوم الأحد، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلتا صباح اليوم 147500 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت الأسعار ليوم أمس السبت 147450 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي.

أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 147550 ديناراً لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 147350 ديناراً لكل 100 دولار امريكي.

DXN GEMpyuri

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

منتخب الشباب وضرورة الكادر الأجنبي

اخر الاخبار

رايو فاليكانو ضيفاً ثقيلاً امام نظيره برشلونة في الدورى الإسبانى

اخر الاخبار

تسريبات : مواقع الإنترنت تكشف عن مواصفات هاتف Galaxy الجديد

اخر الاخبار

الأكل العاطفي يعرف بأنه الإفراط في تناول الطعام لقمع أو تهدئة المشاعر السلبية

اخر الاخبار

بحث : الخضراوات الملوثة بمجموعة من الميكروبات تسبب العديد من الأمراض

اخبار السعودية

السعودية تتوقع نموا اقتصاديا أقوى في القطاع غير النفطي في إطار رؤية 2030

اخبار العراق

تقرير : العراق من بين عشر دول تساهم في انبعاثات حرق الغاز في العالم

اخبار العراق

تقرير : العراق من بين عشر دول تساهم في انبعاثات حرق الغاز في العالم

اخبار العراق

التربية تنفي الأنباء عن وجود صفقات لطباعة الكتب المدرسية خارج العراق

اخر الاخبار

الصحة العالمية تراقب زيادة التهاب الكبد الحاد غير معروف السبب لدى الأطفال

اخبار العراق

احمد الربيعي: العراق في المرتبة الخامسة عالمياً بتأثير التغيير المناخي

اخر الاخبار

دول الاتحاد الأوروبي تتوصل إلى اتفاق بشأن المعلومات المضللة وخطاب الكراهية على الانترنت

اخر الاخبار

نجاة قائد كبير في الحرس الثوري الإيراني من محاولة اغتيال

اخر الاخبار

التجارب العقلانية والفلسفة الاجتماعية النقدية

اخر الاخبار

المغربي معاذ زحافي يحقق رقما عالميا ويعزز طموحه نحو التألق

اخبار العراق

وعد خيرا.. وزير الكهرباء يبحث في ميسان ملف الاستعداد لفصل الصيف

اخر الاخبار

مجنون المنطقة ماركة مسجلة