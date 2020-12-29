ارتفاع الكوليسترول سبب لأغلب حالات الوفاة المفاجئة

المستقلة /- كشف طبيب سعودي أن أغلب حالات الوفاة المفاجئة تكون بسبب الأزمات القلبية وارتفاع مستوى الكوليسترول.

وقال استشاري الغدد الصماء والسكري الدكتور رائد الدهش، إن: هذه الوفيات تكون في سن الثلاثين والأربعين والخمسين.

وأشار الدهش إلى أن توقيف علاج الكوليسترول من الأخطاء الشائعة حتى عند الأطباء، موضحا أن هذا النوع من الأدوية، ينبغي أن يستمر عليها المريض طوال حياته.

ولفت في الوقت ذاته إلى أهمية المراجعة المتواصلة والدورية للطبيب من أجل التعرف على الأعراض الجانبية لتلك الأدوية ومنفعتها.

ودعا الدهش الذي يتولى رئاسة مركز السكر في مستشفى الحرس الوطني إلى إدراج فحص الكولسترول ضمن فحوص ما قبل الزواج.

وأشار الطبيب إلى أن زواج الأقارب قد يكون من أسباب انتشار الكوليسترول الوراثي.وقال إن مصابي الكوليسترول الوراثي يتم علاجهم بالحبوب والإبر؛ لضبط معدلاته.

وبين الدهش أن هناك أدوية للكوليسترول ظهرت على شكل حقن تعطى للمريض مرة كل أسبوعين.