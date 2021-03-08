ارتفاع التضخم يهبط بالليرة التركية لأقل مستوى خلال عام

المستقلة/-تراجع سعر الليرة التركية 0.7%، اليوم الاثنين، عند مستوى 7.5 مقابل الدولار، مسجلة هبوطًا للمرة العاشرة في 3 أسابيع، مع ارتفاع معدل التضخم وعائدات السندات العالمية وأسعار النفط في اختبار لتعهد البنك المركزي بتشديد السياسة النقدية.

 

وعقب رفع أسعارالفائدة إلى 17% في ديسمبر، قال ناجي إقبال محافظ البنك المركزي يوم الجمعة “سنتخذ خطوات حاسمة” من أجل استقرار معدل التضخم الذي بلغ خانة العشرات. وأضاف أن “تحولا منهجيا” حدث في نوفمبر حين تولي رئاسة البنك.

 

ونزلت الليرة في الأسبوعين الأخيرين، من مستوى قرب 8 ليرات لكل دولار، إلى مستوى 7.575 مقابل الدولار اليوم، قُرب أقل مستوى هذا العام.

 

وبالنسبة لتركيا التي تعتمد على الاستيراد ولا تنتج أي من احتياجاتها من الطاقة، فإن انخفاض الليرة يرفع تكلفة الواردات، كما سجل الخام الأمريكي أعلى مستوى فيما يزيد على عامين اليوم .

 

ويتوقع المحللون أن يرفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة الأسبوع المقبل لتحقيق الاستقرار في العملة ومعالجة التضخم، الذي تجاوز 15% الشهر الماضي.

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