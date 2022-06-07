ارتفاع اسعر النفط بفعل انتعاش متوقع للطلب في الصين

المستقلة/- ارتفعت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، بفعل انتعاش متوقع للطلب في الصين حيث خففت القيود الصارمة على انتشار فيروس كورونا وتشكك في أن يؤدي ارتفاع هدف الإنتاج من قبل منتجي أوبك + إلى تخفيف شح المعروض.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 71 سنتا أو 0.59 بالمئة إلى 120.22 دولاراً للبرميل في الساعة 04:30 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 79 سنتًا أو 0.67٪ إلى 119.26 دولارًا للبرميل.

عادت بكين والمركز التجاري شنغهاي إلى طبيعتهما في الأيام الأخيرة بعد شهرين من الإغلاق لوقف تفشي متغير Omicron. تم رفع حظر المرور وفتحت المطاعم لتقديم خدمة تناول الطعام يوم الاثنين في معظم أنحاء بكين.

رفعت المملكة العربية السعودية، أكبر مُصدر للنفط ، سعر البيع الرسمي لشهر يوليو تموز (OSP) لخامها العربي الخفيف الرائد إلى آسيا بمقدار 2.10 دولار من يونيو حزيران إلى علاوة 6.50 دولارات على أسعار عُمان / دبي، بعيدًا عن أعلى مستوياتها المسجلة في مايو ايار.

في الأسبوع الماضي، قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، الذين يطلق عليهم معًا أوبك +، زيادة الإنتاج لشهري يوليو وأغسطس بمقدار 648 ألف برميل يوميًا، أو 50٪ أكثر مما كان مخططًا له سابقًا.

تم توزيع الهدف المتزايد عبر جميع أعضاء أوبك +. ومع ذلك ، ليس لدى العديد من الأعضاء مجال كبير لزيادة الإنتاج ، بما في ذلك روسيا، التي تواجه عقوبات غربية.

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