ارتفاع اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد .. اليوم الخميس

المستقلة/-ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الخميس، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما انخفضت بشكل طفيف في اقليم كوردستان.

إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلت صباح اليوم 147925 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت الاسعار ليوم امس الاربعاء 147850 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار امريكي.

أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا، حيث بلغ سعر البيع 148050 دينارا لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 147900 دينار لكل 100 دولار امريكي.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

صلاح يقود ليفربول ضد ليستر سيتي بالبريميرليج في أول ظهور بعد أمم أفريقيا

الاخبار

الحزب الديمقراطي: بديل هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية قد يكون فؤاد معصوم

اخر الاخبار

نتائج توجيهي الاردن .. انقر هنا

اخر الاخبار

أفكار هدايا عيد الحب 2022.. هذا ما يفضله الرجال والنساء

اخر الاخبار

العراق يدفع الجزء الأخير من تعويضات حرب الخليج

اخر الاخبار

بدور البراهيم السعودية الأولى في إثارة الجدل – فيديو

اخر الاخبار

مشروب طبيعي لتنظيف القولون

اخر الاخبار

مشروب طبيعي لتنظيف القولون

اخر الاخبار

بصاروخ أو طائرة مسيرة ..تحذيرات أمريكية من هجوم محتمل على أبوظبي

اخبار مصر

شيماء عبد الرحمن توعد جمهورها بعمل “ضخم” قريبا

اخبار العراق

  الكاظمي يؤكد متابعته شخصيا للأوضاع في ميسان

اخبار العراق

عالية نصيف تبدأ الدورة الجديدة للبرلمان بمقاضاة نائب  وصفته بالـ”فاسد”

اخر الاخبار

الفكر والدين في رؤية 2030 ..كتاب جديد لمحمد علي الحسيني

اخر الاخبار

من هم المرشحون الـ4 لخلافة زعيم داعش؟

اخر الاخبار

إليسا تبكي وهي ترقص حافية القدمين! – فيديو

اخبار الاردن

نتائج تكميلية التوجيهي بلا مؤتمر صحفي – رابط

اخبار العراق

المنافذ الحدودية تباشر بتفعيل برنامج الوصل الجمركي والضريبي الكترونيا