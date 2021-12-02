ارتفاع اسعار النفط وسط ترقب قرار منظمة اوبك+ بشأن سياسة الامداد

المستقلة/- ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، لتعوض خسائر اليوم السابق، حيث يراقب المستثمرون قرار أوبك+ بشأن سياسة الإمداد، لكن المكاسب توجت وسط مخاوف من أن يضر متغير فيروس “أوميكرون” بالطلب على الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 78 سنتا أو 1.13٪ إلى 69.67 دولاراً بحلول الساعة 05:02 بتوقيت غرينتش بعد أن تراجعت 0.5٪ في الجلسة السابقة.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 77 سنتًا أو 1.17٪ إلى 66.34 دولارًا للبرميل ، بعد انخفاضها 0.9٪ يوم الأربعاء.

وفقدت أسعار النفط العالمية أكثر من 10 دولارات للبرميل منذ يوم الخميس الماضي، عندما صدمت أنباء “أوميكرون” المستثمرين.

ومن المرجح أن تقرر منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المعروفين باسم أوبك+ ، اليوم الخميس ما إذا كان سيتم إطلاق المزيد من النفط في السوق كما كان مخططًا مسبقًا أو تقييد الإمدادات.

ومنذ أغسطس/ اب، كانت المجموعة تضيف 400 ألف برميل يوميًا إضافية من الإنتاج إلى الإمدادات العالمية كل شهر، حيث تخفض تدريجياً التخفيضات القياسية المتفق عليها في عام 2020.

ومع ذلك، أدى الشكل الجديد إلى تعقيد عملية صنع القرار، حيث يتوقع بعض المراقبين أن أوبك+ قد توقف هذه الإضافات مؤقتًا في يناير/ كانون الثاني في محاولة لإبطاء نمو العرض.

وارتفعت المخاوف بشأن تأثير متغير Omicron لفيروس كورونا بعد الإبلاغ عن الحالة الأولى في الولايات المتحدة ، وحذر البنك المركزي الياباني من الألم الاقتصادي حيث تستجيب الدول بإجراءات احتواء أكثر صرامة.

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