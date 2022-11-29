ارتفاع اسعار النفط مع دراسة أوبك+ خفض الإنتاج

المستقلة/- ارتفعت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، مدفوعة بإعلان مندوبي تحالف “أوبك+” أن خيار تخفيض الإنتاج بمعدل أكبر خيار مطروح عندما يلتقون في نهاية الأسبوع الجاري.

ارتفعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط 95 سنتا او 1.23% لتصل الى 78.13 دولارا للبرميل في الساعة 04:15 بتوقيت غرينتش، وكانت قد انخفضت في بداية الجلسة إلى أقل من 74 دولارا للبرميل، فيما ارتفعت أسعار برنت 1.25 دولار او بنسبة 1.50% ليصل الى 84.44 دولارا للبرميل.

يجتمع تحالف “أوبك+” يوم الأحد في 4 من كانون الاول المقبل حتى يقرر مستوى إنتاجه في الفترة القادمة، في حين تناقش الدول الأوروبية احتمال وضع سقف سعري على صادرات روسيا من النفط الخام.

ومع ما يبدو من تزايد ضعف بنية سوق النفط باستمرار، أعلن مندوبو التحالف النفطي أن تخفيضات إضافية في الإنتاج قد تكون خيارا مطروحا خلال اجتماعهم المقبل

انخفضت أسعار النفط خلال الأيام الماضية مع اندلاع الاحتجاجات في الصين ضد تشدد إجراءات مواجهة انتشار فيروس كوفيد الذي أدى إلى موجة بيع كثيف في أسواق السلع وأسواق الأسهم، وانخفاض الطلب من النفط في أكبر مستهلك بالعالم.

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