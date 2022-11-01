ارتفاع اسعار النفط مع توقعات أوبك بزيادة الطلب على المدى المتوسط

المستقلة /- ارتفعت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، مع توقعات أوبك بزيادة الطلب على النفط على المدى المتوسط والطويل، الا ان تزايد مخاوف انتشار فيروس كورونا في الصين من تباطؤ الطلب على الوقود في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم حد من الارتفاع.

وارتفع خام برنت تسليم يناير كانون الثاني 73 سنتا إلى 93.55 دولاراً للبرميل في الساعة 04:12 بتوقيت جرينتش، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58 سنتا أو 0.57 بالمئة إلى 87.11 دولاراً للبرميل.

رفعت أوبك توقعاتها للطلب العالمي على النفط على المدى المتوسط والطويل يوم الاثنين قائلة إن 12.1 تريليون دولار من الاستثمارات ضرورية لتلبية هذا الطلب على الرغم من التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.

الا انه بالمقابل أجبرت قيود COVID-19 في الصين أكبر مستورد للنفط الخام على الإغلاق المؤقت لمنتجع ديزني في شنغهاي يوم الاثنين، مما قد ينخفض الطلب على النفط.

تسببت قيود الوباء الصارمة في انخفاض نشاط المصانع في الصين في أكتوبر تشرين الأول وخفض وارداتها من اليابان وكوريا الجنوبية.

ومع الضغط على أسعار النفط، ارتفع إنتاج النفط الأمريكي إلى ما يقرب من 12 مليون برميل يوميًا في أغسطس اب ، وهو أعلى مستوى منذ بداية جائحة COVID-19، حتى مع إعلان شركات النفط الصخري أنها لا تتوقع تسارع الإنتاج في الأشهر المقبلة.