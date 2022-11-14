ارتفاع اسعار النفط مع تواصل مكاسبها على آمال طلب الصين

المستقلة/ – ارتفعت أسعار النفط، يوم الاثنين، لتواصل مكاسبها من الجلسة السابقة مع تخفيف الصين لبعض بروتوكولاتها الصارمة بشأن فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، مما عزز الآمال في تعافي النشاط الاقتصادي والطلب في أكبر مستورد خام في العالم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتا أو 0.31 بالمئة إلى 96.29 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 04:20 بتوقيت جرينتش بعد أن استقرت على 1.1 بالمئة يوم الجمعة.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 89.14 دولارًا للبرميل ، بارتفاع 22 سنتًا ، أو 0.25٪ ، بعد إغلاق جلسة الجمعة مرتفعة بنسبة 2.9٪.

وارتفعت أسعار السلع الأساسية يوم الجمعة بعد أن عدلت لجنة الصحة الوطنية الصينية إجراءات الوقاية من فيروس كورونا ومكافحته، لكن حالات الإصابة بفيروس كوفيد ارتفعت في الصين خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وشمل تخفيف القيود تقصير أوقات الحجر الصحي للمخالطين المقربين للحالات والمسافرين الوافدين لمدة يومين، بالإضافة إلى إلغاء عقوبة على شركات الطيران لجلب الركاب المصابين.