ارتفاع اسعار النفط مع تجدد المخاوف من شح المعروض

المستقلة /- تقلبت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، مع تجدد المخاوف بشأن شح المعروض الذي هيمن على معنويات السوق بعد أن حذرت السعودية من أن أكبر منتج للنفط قد يخفض الإنتاج لتصحيح تراجع أسعار النفط في الآونة الأخيرة لترتفع أسعار برنت فيما انخفض الخام الأمريكي.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 70 سنتًا ، أو 73٪ ، إلى 97.18 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 04:28 بتوقيت جرينتش ، بعد جلسة متقلبة يوم الاثنين عندما هبطت بأكثر من 4 دولارات قبل تقليص الخسائر لتتداول بالقرب من الثبات.

انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54 سنتًا ، أو 59٪ ، إلى 90.23 دولارًا للبرميل.

قالت المملكة العربية السعودية ، اكبر مصدر في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ، إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تقف على أهبة الاستعداد لخفض الإنتاج لتصحيح الانخفاض الأخير في أسعار النفط ، مدفوعا بضعف سيولة سوق العقود الآجلة ومخاوف الاقتصاد الكلي ، والتي تجاهلت شح إمدادات الخام المادية الشديدة للغاية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن أوبك + لديها الوسائل والمرونة للتعامل مع التحديات.

واتهمت إيران الولايات المتحدة يوم الاثنين بالمماطلة في جهود إحياء اتفاق طهران النووي لعام 2015 ، وهي تهمة نفتها واشنطن ، التي قالت إن الاتفاق كان أقرب من أسبوعين بسبب المرونة الإيرانية الظاهرة.

في غضون ذلك ، تواجه أوروبا اضطرابا جديدا في إمدادات الطاقة بسبب الأضرار التي لحقت بنظام خطوط الأنابيب التي تنقل النفط من كازاخستان عبر روسيا ، مما يزيد من المخاوف بشأن انخفاض إمدادات الغاز.