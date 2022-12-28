ارتفاع اسعار النفط مع استمرار الصين في تخفيف القيود المفروضة على كورونا

المستقلة/- ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء، على أمل انتعاش الطلب على الوقود مع استمرار الصين في تخفيف القيود المفروضة على كوفيد -19، رغم مخاوف الركود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير 9 سنتات أو 0.1٪ إلى 84.42 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 04:06 بتوقيت جرينتش، وارتفع الخام الأمريكي 10 سنتات أو 0.1٪ إلى 79.63 دولارًا للبرميل.

وتأتي الآمال في زيادة الطلب على الوقود في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام، في الوقت الذي يتحرك فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم نحو إعادة فتح حدوده الشهر المقبل بعد ثلاث سنوات من القيود الصارمة على الحركة والشركات لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

كما انتعشت الأسعار بفعل أنباء عن أن روسيا تهدف إلى حظر مبيعات النفط اعتبارًا من الأول من فبراير/ شباط إلى الدول التي تلتزم بحد أقصى لأسعار مجموعة السبع والذي تم فرضه في الخامس من ديسمبر: كانون الثاني.

ومع ذلك، فان بعض المحللين أشاروا إلى أن فرض حظر روسي على مبيعات النفط سيؤدي إلى خفض الإمدادات، الا انه بنفس الوقت سيقابله انخفاض الطلب بسبب الركود الاقتصادي العالمي المحتمل العام المقبل.