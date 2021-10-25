ارتفاع اسعار النفط ليقترب من الـ86 دولاراً للبرميل الواحد

المستقلة/- قفزت أسعار النفط يوم الاثنين، لتواصل مكاسبها لتصل إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات حيث ظل الإمدادات العالمية شحيحة وسط طلب قوي على الوقود في الولايات المتحدة وأماكن أخرى في العالم مع انتعاش الاقتصادات من وباء فيروس كورونا. – الكساد الناجم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 77 سنتا أو 1.0 بالمئة إلى 84.53 دولار للبرميل في الساعة 05:30 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعها 1.5 بالمئة يوم الجمعة.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 71 سنتًا، أو 0.8٪، إلى 86.24 دولار للبرميل، بعد مكاسب الجمعة الماضية 1.1٪.

بعد أكثر من عام من انخفاض الطلب على الوقود، عاد استهلاك البنزين ونواتج التقطير لتتماشى مع متوسطات الخمس سنوات في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للوقود في العالم.

في غضون ذلك، أوقفت شركات الطاقة الأمريكية الأسبوع الماضي حفارات النفط والغاز الطبيعي للمرة الأولى في سبعة أسابيع حتى مع ارتفاع أسعار النفط، حسبما قالت شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز في تقريرها الذي تم متابعته عن كثب يوم الجمعة.

كما تعززت أسعار النفط بفعل المخاوف بشأن نقص الفحم والغاز في الصين والهند وأوروبا، مما دفع إلى التحول إلى وقود الديزل وزيت الوقود لتوليد الطاقة.

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