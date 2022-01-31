ارتفاع اسعار النفط لتقترب عن اعلى مستوياتها في اكثر من 7 سنوات

ارتفاع اسعار النفط لتقترب عن اعلى مستوياتها في اكثر من 7 سنوات

المستقلة /- ارتفعت أسعار النفط، الاثنين، لتقترب من أعلى مستوياتها في أكثر من سبع سنوات، حيث أدت “الاضطرابات السياسية” في شرق أوروبا والشرق الأوسط إلى إثارة المخاوف بشأن نقص الإمدادات.

وارتفع خام برنت القياسي 92 سنتا أو 1.0 بالمئة إلى 90.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 0051 بتوقيت غرينتش بعد زيادة 69 سنتا يوم الجمعة الماضي.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 99 سنتا أو 1.1 بالمئة إلى 87.81 دولار للبرميل بعد أن ارتفع 21 سنتا الجمعة الماضية أيضاً.