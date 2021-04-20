ارتفاع اسعار النفط لاعلى مستوى في شهر بسبب ضعف الدولار

المستقلة /- ارتفعت أسعار النفط لأعلى مستوى في ما يزيد عن شهر، يوم الثلاثاء، إذ دعم هبوط الدولار الأمريكي السلع الأولية، وجراء توقعات بتراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للوقود في العالم، ولكن تزايد الإصابات بفيروس كورونا في آسيا حد من المكاسب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو، 66 سنتا، ما يوازي 1%، إلى 67.71 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:42 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل أعلى مستوى خلال الجلسة عند 67.97 دولار.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو، الذي ينتهي العمل به اليوم، 70 سنتا ما يعادل 1.1% إلى 64.08 دولار للبرميل.

وسجل عقد يونيو الأكثر نشاطا 64.02 دولار مرتفعا 59 سنتا ما يوازي 0.9%.

ويصبح النفط أرخص للمشترين بعملات أخرى غير الدولار الأمريكي، وهي العملة المقوم بها النفط في حالة ضعف العملة الأمريكية.

وقالت ”آي.إن.جي إيكونوميكس“ في مذكرة ”يستمر ضعف الدولار في دعم السلع الأولية… رغم المخاوف بشأن الطلب على النفط في مناطق معينة“.

كما يدعم الأسعار توقعات بأن مخزونات الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات البنزين وفقا لاستطلاع مبدئي أجرته رويترز يوم الاثنين.

ويأتي الاستطلاع قبل إعلان بيانات معهد البترول الأمريكي اليوم وإدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأمريكية، يوم الأربعاء.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا يوم الاثنين حالة القوة القاهرة على الصادرات من ميناء الحريقة النفطي وقالت إنها قد تمدد هذا الإجراء ليشمل منشآت أخرى بسبب نزاع حول الميزانية مع مصرف ليبيا المركزي.

وقالت ”آي.ان.جي“ إن التوقف قد يقلص إنتاج النفط الليبي بواقع 280 ألف برميل يوميا ليقل عن مليون برميل يوميا لأول مرة منذ أكتوبر.

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