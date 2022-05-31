ارتفاع اسعار النفط بعد موافقة اوربا على خفض واردات النفط من روسيا

المستقلة/- ارتفعت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، بعد أن وافق الاتحاد الأوروبي على خفض واردات النفط من روسيا بنهاية 2022، مما أثار مخاوف شحة العرض وسط زيادة الطلب قبل ذروة موسم القيادة الصيفي في الولايات المتحدة وأوروبا .

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو تموز، 1.45 إلى 123.20 دولارًا للبرميل في الساعة 04:40 بتوقيت جرينتش.

تم تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (WTI) عند 118.49 دولارًا للبرميل ، بزيادة 3.42 دولارات عن إغلاق يوم الجمعة.

اتفق قادة الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ على قطع 90٪ من واردات النفط من روسيا بحلول نهاية عام 2022 ، مما حسم أزمة مع المجر بشأن أشد عقوبات الاتحاد حتى الآن على موسكو منذ غزو أوكرانيا قبل ثلاثة أشهر.

ومع ذلك ، قال بعض الخبراء إن مكاسب أسعار النفط قد تكون ضعيفة لأن السوق قد حددت بالفعل قيود العرض.

من المتوقع أن يرتفع الطلب من الصين بعد تخفيف قيود COVID-19، بعد أن أعلنت شنغهاي أنهاء إغلاقها المستمر منذ شهرين ، و ستسمح للغالبية العظمى من الناس في أكبر مدينة في الصين بمغادرة منازلهم وقيادة سياراتهم اعتبارًا من يوم الأربعاء.

على صعيد الإنتاج ، من المقرر أن تلتزم أوبك + باتفاق العام الماضي في اجتماعها يوم الخميس ، مع زيادة متواضعة للإنتاج في يوليو بمقدار 432 ألف برميل يوميا ، حسبما قالت ستة مصادر في أوبك + ، رافضة الدعوات الغربية لزيادة أسرع لخفض الأسعار المرتفعة.

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