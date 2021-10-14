ارتفاع اسعار النفط بعد سحب كميات من مخزونات البنزين الامريكي

المستقلة/-ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، حيث أدى سحب أكبر من المتوقع في مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأمريكية إلى الشراء.

كما تعززت الأسعار بفعل التوقعات بأن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي مع اقتراب فصل الشتاء سيؤدي إلى التحول إلى النفط لتلبية الطلب على التدفئة.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 60 سنتا أو 0.72 بالمئة إلى 83.78 دولار للبرميل في الساعة 05:20 بتوقيت غرينتش بعد انخفاضها 0.3 بالمئة يوم الأربعاء.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54 سنتًا ، أو 0.67٪ ، إلى 80.98 دولارًا للبرميل، بعد انخفاضها بنسبة 0.3٪ في اليوم السابق.

وقال معهد البترول الأمريكي (API) يوم أمس الأربعاء، إن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت بمقدار 5.2 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 8 أكتوبر، لكن مخزونات البنزين تراجعت بمقدار 4.6 مليون برميل وانخفضت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 2.7 مليون برميل .

ومع تمسك أوبك+ باتفاق قائم بشأن زيادة تدريجية في إنتاج النفط وفقدان بعض دول أوبك للوصول إلى حصتها، سيظل المعروض شحيحًا وستظل أسعار النفط في اتجاه صعودي على الأقل حتى اجتماع أوبك+ القادم.

ويراهن المستثمرون أيضًا على أن ارتفاع أسعار الغاز سيشجع مولدات الطاقة على التحول إلى النفط مع اقتراب موسم الطلب الشتوي.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

النزاهة تضبط اختلاسات ومبالغة بمصروفات في صحة وبلدية النجف

اخر الاخبار

ارتفاع اسعار النفط بعد سحب كميات من مخزونات البنزين الامريكي

اخبار العراق

تقرير : الانتخابات العراقية تدخل مرحلة حرجة تهدد الوضع السياسي

اخر الاخبار

تعرف على فوائد الغرغرة بالماء المالح اثناء فصل الشتاء

اخر الاخبار

الصحة العالمية : استمرار انخفاض الاصابة بفيروس كورونا عالميا

اخر الاخبار

واشنطن : روبرت مالي سيزور دولا خليجية لمناقشة الملف النووي الايراني

اخر الاخبار

صحيفة : ادارة بايدن لن تفرض عقوبات على خط الغاز “السيل الشمالي-2”

اخر الاخبار

صحيفة : ادارة بايدن لن تفرض عقوبات على خط الغاز “السيل الشمالي-2”

اخبار العراق

برنامج الحماية الاجتماعيَّة يشكو من عجز مالي بحوالي 107 مليار

اخبار العراق

طقس العراق : انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة بفارق بـ 9 درجات مئوية

اخبار العراق

برنامج الاغذية العالمي يستبعد وجود ازمة لسوء التغذية الحاد في العراق

اخبار العراق

المرور تستعد لتنفيذ مشروع توحيد لوحات المركبات باللغة الانكليزية

اخبار العراق

اليوم.. اكثر من 400 الف طالب يتوجهون لاداء امتحانات الدور الثاني

اخر الاخبار

400 أسير في سجون الاحتلال يدخلون في إضراب

اخر الاخبار

حجم تجارة الصين الخارجية 4 تريليون

اخر الاخبار

نجاة سيدة سقط عليها نيزك

اخر الاخبار

كيف قُتلت أشهر نجمة أنستغرام في أمريكا ؟