ارتفاع اسعار النفط بعد انخفاض كبير في مخزونات الخام الأمريكية

المستقلة/- ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة بأكثر من 1%، يوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات الصناعة انخفاضًا مفاجئًا في مخزونات الخام الأمريكية، مما يشير إلى استمرار الطلب على الرغم من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة التي أعاقت النمو العالمي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.22 دولار أو 1.29 بالمئة إلى 95.88 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 04:14 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.30 دولار أو 0.47 بالمئة إلى 89.67 دولاراً للبرميل.

وارتفع كلا العقدين القياسيين بنحو 2٪ في الجلسة السابقة على خلفية ضعف الدولار الأمريكي والحديث عن قيام الحكومة الصينية بدراسة طرقًا لتخفيف قواعد COVID اعتبارًا من مارس 2023.

وفي إشارة إيجابية أخرى للطلب، أظهرت بيانات يوم أمس الثلاثاء من معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام انخفضت بنحو 6.5 ملايين برميل للأسبوع المنتهي في 28 أكتوبر / تشرين الاول، وفقًا لمصادر السوق.

وفي الوقت نفسه، تراجعت مخزونات البنزين أكثر من المتوقع، مع انخفاض المخزونات بمقدار 2.6 مليون برميل.

وكانت سياسة الصين الخاصة بعدم انتشار فيروس كورونا، عاملاً رئيسياً في كبح جماح أسعار النفط ، حيث أدت عمليات الإغلاق المتكررة إلى تباطؤ النمو وتقليص الطلب على النفط في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

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