ارتفاع اسعار النفط بعد التهديد بفرض عقوبات جديدة على روسيا

المستقلة /- ارتفعت العقود الآجلة للنفط يوم الأربعاء، حيث تعافت من خسائر مبكرة، حيث أثار التهديد بفرض عقوبات جديدة على روسيا مخاوف بشأن الإمدادات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتا أو 0.30 بالمئة إلى 106.92 دولارات للبرميل بحلول الساعة 05:04 بتوقيت جرينتش بعد أن هبطت إلى 105.06 دولارات في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الآجلة في غرب تكساس الوسيط الأمريكية سنتًا واحدا، إلى 101.96 دولار للبرميل، بعد انخفاضها إلى 100.37 دولار في التعاملات المبكرة.

أعدت الولايات المتحدة وحلفاؤها، الأربعاء، عقوبات جديدة على موسكو بسبب جرائم قتل المدنيين في شمال أوكرانيا، مما تزايدت المخاوف مرة أخرى بشأن شح المعروض مع تصعيد الولايات المتحدة وأوروبا العقوبات على روسيا.

ومن شأن عقوبات الاتحاد الأوروبي المقترحة، والتي يجب أن توافق عليها الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة، أن تحظر شراء الفحم الروسي وتمنع السفن الروسية من دخول موانئ الاتحاد الأوروبي.

الا ان مخاوف المعروض من انخفاض الأسعار تلاشت في وقت سابق بسبب ارتفاع الدولار، مما يجعل النفط أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى ، وزيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية.

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في ما يقرب من عامين يوم الأربعاء بعد أن قفز خلال الليل على إثر تصريحات أكثر تشددًا من مسؤول في مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية ونواتج التقطير الأسبوع الماضي بينما انخفضت مخزونات البنزين ، وفقًا لمصادر السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء.

وتصاعدت ايضا مخاوف الطلب أيضًا بعد أن مددت السلطات في الصين ، أكبر مستورد للنفط ، إغلاقًا في شنغهاي لتغطية جميع سكان المركز المالي البالغ عددهم 26 مليون نسمة.

وتوقع محللون أن تظل أسعار النفط عند حوالي 100 دولار للبرميل لفترة من الوقت وسط مخاوف من الطلب وتوقع بعدم حدوث صراع في الشرق الأوسط خلال شهر صيام رمضان، لكنها قد ترتفع مرة أخرى بعد رمضان ومع بدء موسم القيادة في الولايات المتحدة.