ارتفاع اسعار النفط بسبب قرارات أوبك+ وانخفاض المخزون الأمريكي

المستقلة /- ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، وسط مخاوف من شح المعروض بفعل تخفيضات محتملة للإمدادات من أوبك+ وانخفاض المخزون الأمريكي.

وارتفع خام برنت 59 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 101.81 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:00 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 42 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 95.31 دولاراً للبرميل.

ولامس كلا عقدي النفط الخام القياسيين أعلى مستوياتهما في ثلاثة أسابيع يوم أمس الأربعاء بعد أن أشار وزير الطاقة السعودي إلى احتمال قيام منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، المعروفين باسم أوبك+، بخفض الإنتاج لدعم الأسعار.

وقالت مصادر في أوبك إن أي تخفيضات من جانب أوبك+ من المرجح أن تتزامن مع عودة النفط الإيراني إلى السوق في حال أبرمت طهران اتفاقا نوويا مع القوى العالمية.

كما أدى انخفاض مخزونات النفط الخام والمنتجات الأمريكية إلى زيادة الضغط التصاعدي على الأسعار.

وانخفضت مخزونات النفط بمقدار 3.3 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 19 أغسطس/ آب إلى 421.7 مليون برميل.

وتراجعت مخزونات البنزين الأمريكية 27 ألف برميل في الأسبوع إلى 215.6 مليون برميل.