ارتفاع اسعار النفط بسبب توقف وشيك للسكك الحديدية في امريكا

المستقلة /- ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، مع المخاوف بشأن الإمدادات وتوقف وشيك للسكك الحديدية في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للخام في العالم .

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 94.48 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 03:13 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 46 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 88.94 دولاراً.

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.14٪ أمس الأربعاء، متراجعًا عن مكاسب الجلسة السابقة، ورفع الطلب على السلع المقومة بالدولار مثل النفط الخام من حاملي العملات الأخرى.

وقالت وكالة الطاقة الدولية (IEA)، أمس الأربعاء، إنها تتوقع تحولًا واسع النطاق من الغاز إلى النفط لأغراض التدفئة، قائلة إنه سيبلغ متوسط ​​700 ألف برميل يوميًا في أكتوبر/ تشرين الاول 2022 إلى مارس/ اذار 2023 – ضعف المستوى الذي كان عليه قبل عام، إلى جانب التوقعات الإجمالية لنمو العرض الضعيف، ساعد أيضًا في تعزيز السوق.

كما أن الاحتمالية المتزايدة لتوقف السكك الحديدية في الولايات المتحدة بسبب النزاع العمالي المستمر تضيف دعمًا للسوق. حيث تتفاوض ثلاث نقابات على عقد جديد يمكن أن يؤثر على شحنات السكك الحديدية ، وهي مهمة لتسليم النفط الخام والمنتجات.

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

استطلاع : نسبة الانفاق على الهاتف النقال تتجاوز 20 الف دينار للفرد

اخر الاخبار

شفروليه تنوي طرح سيارة Monza لمنافسة Camry من تويوتا

اخبار الاردن

ماكرون والعاهل الاردني يدعوان لعقد مؤتمر عاجل حول الشرق الأوسط

اخر الاخبار

وزير الدفاع الامريكي : نعتزم حماية اليابان من التهديدات المحتملة

اخر الاخبار

مانشستر سيتي ينُجز مهمة دورتموند بنجاح في ليلة تألق هالاند

اخر الاخبار

ثنائية فالفيردي وأسينسيو تقود ريال مدريد للانتصار على لايبزيج في دوري الأبطال

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

اخبار مصر

لسه الاوان تجمع محمد سرور ولايف ستايلز ستوديوز

اخر الاخبار

شفروليه تنوي طرح سيارة Monza لمنافسة Camry من تويوتا

اخر الاخبار

ارتفاع اسعار النفط بسبب توقف وشيك للسكك الحديدية في امريكا

اخبار الاردن

ماكرون والعاهل الاردني يدعوان لعقد مؤتمر عاجل حول الشرق الأوسط

اخر الاخبار

وزير الدفاع الامريكي : نعتزم حماية اليابان من التهديدات المحتملة

اخر الاخبار

مانشستر سيتي ينُجز مهمة دورتموند بنجاح في ليلة تألق هالاند

اخر الاخبار

مانشستر سيتي ينُجز مهمة دورتموند بنجاح في ليلة تألق هالاند

اخر الاخبار

ثنائية فالفيردي وأسينسيو تقود ريال مدريد للانتصار على لايبزيج في دوري الأبطال

اخبار العراق

نائب يشن هجوما لاذعا على التجربة الامريكية في العراق

اخر الاخبار

أرمينيا تحذر من احتمالية تحول الأزمة مع اذربيجان إلى حرب

اخبار العراق

(نَرْدُ النَصِّ) قصيدة طويلة واحدة بـ 1380 صفحة

اخر الاخبار

مدير منظمة الصحة العالمية يتوقع نهاية قريبة لفيروس كورونا

اخبار العراق

اختتام ورشة لمناقشة مشروع قانون العمل في إقليم كردستان

اخبار العراق

الكاظمي: وفرنا الأموال لزيارة الاربعينية رغم غياب الموازنة

اخر الاخبار

سيدة لبنانية تقتحم بنك باستخدام السلاح لإطلاق وديعتها

اخبار السعودية

السعودية ريما الجفالي تحقق انتصاراً جديداً في النمسا