ارتفاع اسعار النفط بسبب توقف وشيك للسكك الحديدية في امريكا

المستقلة /- ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، مع المخاوف بشأن الإمدادات وتوقف وشيك للسكك الحديدية في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للخام في العالم .

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 94.48 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 03:13 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 46 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 88.94 دولاراً.

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.14٪ أمس الأربعاء، متراجعًا عن مكاسب الجلسة السابقة، ورفع الطلب على السلع المقومة بالدولار مثل النفط الخام من حاملي العملات الأخرى.

وقالت وكالة الطاقة الدولية (IEA)، أمس الأربعاء، إنها تتوقع تحولًا واسع النطاق من الغاز إلى النفط لأغراض التدفئة، قائلة إنه سيبلغ متوسط ​​700 ألف برميل يوميًا في أكتوبر/ تشرين الاول 2022 إلى مارس/ اذار 2023 – ضعف المستوى الذي كان عليه قبل عام، إلى جانب التوقعات الإجمالية لنمو العرض الضعيف، ساعد أيضًا في تعزيز السوق.

كما أن الاحتمالية المتزايدة لتوقف السكك الحديدية في الولايات المتحدة بسبب النزاع العمالي المستمر تضيف دعمًا للسوق. حيث تتفاوض ثلاث نقابات على عقد جديد يمكن أن يؤثر على شحنات السكك الحديدية ، وهي مهمة لتسليم النفط الخام والمنتجات.