ارتفاع اسعار الذهب لتحوم عند 1800 دولار للأوقية

المستقلة/-حامت أسعار الذهب بالقرب من المستوى الرئيسي عند 1800 دولار يوم الاثنين، مدعومة بضعف الدولار.

وارتفع سعر الذهب الفوري 0.3 بالمئة إلى 1800.85 دولارًا للأوقية اعتبارًا من الساعة 05:42 بتوقيت جرينتش، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1799.10 دولار.

ارتفع المعدن يوم الجمعة إلى أعلى مستوياته منذ أوائل سبتمبر قبل تقليص المكاسب بعد أن قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن البنك المركزي الأمريكي يجب أن يبدأ في خفض مشترياته من الأصول.

إضافة إلى دعم الذهب، تراجع الدولار بنسبة 0.1٪ ، مما جعل السبائك أكثر جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

ارتفعت أسعار الفضة الفورية بنسبة 0.7٪ لتصل إلى 24.48 دولارًا للأونصة. وارتفع البلاتين بنسبة 0.4٪ إلى 1045.03 دولارًا ، وزاد البلاديوم 0.6٪ إلى 2034.61 دولارًا.

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