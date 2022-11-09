ارتفاع اسعار الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد و اربيل .. اليوم الاربعاء

المستقلة /- ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي ، اليوم الأربعاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا صباح اليوم 147000 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الاسعار صباح امس الثلاثاء 146850 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار.

أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 146500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان اسعار الدولار في البورصة ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 147150 دينارا لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 147050 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

اقرأ المزيد
اخبار العراق

وزير الداخلية يوجه مراكز الشرطة نحو التعاون مع المواطنين وسرعة إنجاز المعاملات

اخر الاخبار

المنتخب العراقي يواجه المكسيك ودياً مساء اليوم

اخر الاخبار

الخدمات النيابية: إحالة ستة مشاريع لتأهيل مداخل بغداد وإنشاء مداخل إضافية

اخر الاخبار

أوبك عززت إنتاجها بقيادة ثلاث دول بينها العراق

اخر الاخبار

صحيفة: زيلينسكي قلص شروطه للتفاوض مع روسيا إلى 5 بضغط من الإدارة الأمريكية

اخر الاخبار

تعطلت 20% من ماكينات التصويت في أنحاء من ولاية أريزونا الأمريكية

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

وزير الداخلية يوجه مراكز الشرطة نحو التعاون مع المواطنين وسرعة إنجاز المعاملات

اخر الاخبار

المنتخب العراقي يواجه المكسيك ودياً مساء اليوم

اخر الاخبار

أوبك عززت إنتاجها بقيادة ثلاث دول بينها العراق

اخر الاخبار

صحيفة: زيلينسكي قلص شروطه للتفاوض مع روسيا إلى 5 بضغط من الإدارة الأمريكية

اخر الاخبار

تعطلت 20% من ماكينات التصويت في أنحاء من ولاية أريزونا الأمريكية

اخر الاخبار

تراجع طفيف باسعار النفط مع زيادة المخزون الأميركي وتحديات كورونا في الصين

اخبار مصر

توقيع اتفاقية ضخمة لطاقة الرياح بين مصر والامارات

اخبار مصر

توقيع اتفاقية ضخمة لطاقة الرياح بين مصر والامارات

اخبار العراق

استثمار النجف تطالب مستثمر المدينة المائية بدفع تعويضات لأصحاب المحال المتضررة من الحريق

اخبار العراق

وكالة الاستخبارات تطيح بموزع كفالات داعش وداعمهم اللوجستي في ديالى

اخبار العراق

تربية ميسان: نسبة استلام الكتب من الوزارة وصلت الى نسب عالية

اخبار العراق

البيئة تغلق مخازن تابعة للتجهيزات الزراعية في ميسان

اخر الاخبار

مناشدة مستعجلة الى رئيس الوزراء..تبليط زقاقين بحي الميكانيك تأخر لسبعة أشهر  !!

اخر الاخبار

كهف الفنون في لبنان يحتفي بالمثقفين ويكرّمهم بحضور سفيري تونس وسلطنة عُمان 

اخبار العراق

عالية نصيف: الأردن كشفت فساد شركة أنوار الفارس.. وحكومتنا تتجاهل الموضوع! 

اخر الاخبار

مأساة المتقاعدين

اخر الاخبار

بنكهة اردنية..علاء زلزلي يعود بعمل مختلف (فيديو)