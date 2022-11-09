ارتفاع اسعار الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد و اربيل .. اليوم الاربعاء

ارتفاع اسعار الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد و اربيل .. اليوم الاربعاء

المستقلة /- ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي ، اليوم الأربعاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا صباح اليوم 147000 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الاسعار صباح امس الثلاثاء 146850 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار.

أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 146500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان اسعار الدولار في البورصة ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 147150 دينارا لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 147050 دينارا لكل 100 دولار امريكي.