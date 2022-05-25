ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد و اربيل .. اليوم الاربعاء

المستقلة /- ارتفعت أسعار صرف الدولار، اليوم الأربعاء، في البورصة العراقية.

وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 148250 ديناراً لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 148000 دينار لكل 100 دولار.

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حُدِّد بـ1460 ديناراً لكلّ دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ1470 ديناراً لكلّ دولار.

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