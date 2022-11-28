ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد واربيل

المستقلة/- ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الاثنين، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ  149400 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، فيما كانت الأسعار ليوم امس السبت الماضي 149000 دينار.

أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع  149750 دينارا، بينما بلغت أسعار الشراء 148750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان اسعار الدولار في البورصة سجلت ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر بيع الدولار 149300 دينار، وبلغ سعر الشراء 149200 دينار لكل 100 دولار أمريكي.

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